Red Bull werkt hard door en breekt curfew in België

Het team van Red Bull Racing heeft een lange nacht achter de rug. De Oostenrijkse renstal heeft in België namelijk een opvallende keuze gemaakt. Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat ze tijdens de verplichte rusturen door hebben gesleuteld.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Red Bull de curfew heeft gebroken. Elk team mag dit twee keer per seizoen doen, en voor Red Bull was dit de eerste keer dit jaar dat ze tijdens de curfew hebben doorgewerkt. Het is niet duidelijk waar Red Bull aan heeft gewerkt en welke wagen door de monteurs onder handen is genomen. Max Verstappen krijgt dit weekend een nieuwe krachtbron, dus werkzaamheden aan zijn RB20 zijn goed mogelijk.