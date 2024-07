Piastri vindt het te vroeg voor belangrijke McLaren-keuze

Het team van McLaren beleefde een spraakmakend weekend in Hongarije. Dit weekend in België zijn die gebeurtenissen nog steeds het gesprek van de dag. Oscar Piastri is echter van mening dat zijn team nog geen eerste coureur hoeft te kiezen in deze fase van het seizoen.

Piastri won in Hongarije zijn eerste Grand Prix. Deze zege kwam tot stand door een teamorder. Piastri reed een groot gedeelte van de race aan de leiding, maar na de tweede reeks pitstops verloor hij die positie aan zijn teamgenoot Lando Norris. Na veel gesmeek gaf Norris zijn positie terug aan Piastri. Het zorgde voor de nodige vraagtekens en discussies over de verhoudingen bij McLaren.

De Britse renstal lijkt zich vooral te focussen op het constructeurskampioenschap. In het wereldkampioenschap kunnen ze ook een rol gaan spelen, maar daarvoor moeten ze misschien wel een eerste coureur aanwijzen. Piastri laat aan de internationale media weten dat dit op dit moment nog niet nodig is: "Nee, ik denk niet dat het nu al nodig is. We zijn halverwege het seizoen en er is zeker nog een lange weg te gaan. De beslissingen die we in Boedapest hebben genomen laten zien dat het team het belangrijk vindt om de relatie sterk te houden en zoveel mogelijk punten te scoren voor het constructeurskampioenschap."