VCARB verslaat Red Bull bij Hongaarse pitstops

Afgelopen weekend werd de verhitte Hongaarse Grand Prix verreden. Er gebeurde heel erg veel op de baan, waardoor de situatie in de pitlane een beetje ondersneeuwde. Het team van Visa Cash App RB was daar in Hongarije pijlsnel.

Bij de pitstops wist Visa Cash App RB namelijk grote broer Red Bull Racing te verslaan. De pitcrew van VCARB verwisselde de banden van Daniel Ricciardo in 2,01 seconden. Daarmee waren ze net iets sneller dan Red Bull, want daar deden ze 2,08 seconden over de pitstop van Max Verstappen. Ook de teams van Alpine en Mercedes maakten een goede indruk in de pitlane in Hongarije.

A strategy struggle for @danielricciardo, but his @visacashapprb mechanics were on point. They score their first DHL Fastest Pit Stop of the season.#F1 #DHLF1 #HungarianGP #DHLFastestPitStop pic.twitter.com/ckTmzAp4hu