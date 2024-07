Perez denkt dat tempo goed genoeg was voor het podium

Sergio Perez reed afgelopen weekend zeker geen slechte race in Hongarije. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moest zich door het veld heen vechten, en dat deed hij niet slecht. Volgens Perez was het tempo snel genoeg voor een plekje op het podium.

Perez staat onder enorme druk bij Red Bull Racing. De Mexicaan blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen en in de kwalificatie gooide hij zijn eigen ruiten in. Hij crashte, viel vroeg af in de kwalificatie en hij moest in de Grand Prix een inhaalrace rijden. Dat deed hij dan ook, en hij maakte eigenlijk geen enkele fout. Uiteindelijk kwam hij als zevende over de streep en wist hij de Mercedes van George Russell achter zich te houden.

Na afloop van de Grand Prix op de Hungaroring was Perez best wel te spreken over zijn prestaties. Hij hield een goed gevoel over aan zijn race en bij Motorsport.com deelde hij zijn gedachtes: "Qua tempo was het positief, maar mijn fout in de kwalificatie was gisteren was heel negatief. Maar ik moet het hoofd koel proberen te houden, het seizoen is nog lang en het belangrijkste is dat de snelheid er is. Of ik met dit tempo het podium had kunnen behalen met een vlekkeloze kwalificatie? Ja, ik denk dat we daar de snelheid voor hadden."