Perez zoekt lichtpuntjes: "Onze tijd komt wel"

Sergio Perez was de grote verliezer van de kwalificatie in Hongarije. De Mexicaan staat onder grote druk, en op de Hungaroring ging het wéér mis. Hij crashte, viel veel te vroeg af en dat leverde hem veel kritiek op. Volgens Perez tast dit zijn zelfvertrouwen zeker niet aan.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull Racing, maar zoiets is weinig waard als hij fouten blijft maken. Zijn crash was immers niet het eerste incident van het seizoen. Hij is niet in staat om zijn teamgenoot Max Verstappen rugdekking te geven, en hij worstelt vrijwel elk weekend. Er gaan hardnekkige geruchten rond over een exit, en dat betekent dat Perez moet gaan presteren.

Perez noteerde ,ondanks zijn crash de zestiende tijd, niet bepaald het resultaat waar hij blij mee is. Na afloop zocht hij naar aanknopingspunten. Viaplay vroeg hem of hij hierdoor zijn zelfvertrouwen verliest: "Nee, het doet me helemaal niets. Het is belangrijk dat ik de vooruitgang in mijn hoofd heb, zodat we sneller kunnen blijven gaan. Onze tijd gaat echt nog wel komen. De snelheid was er namelijk wel op vrijdag. Toen was ik zelfs het snelste tijdens de lange runs. Dat is dus een aanknopingspunt om naar te kijken. We gaan dit hoe dan ook omdraaien, ondanks dat we in een moeilijke periode zitten."