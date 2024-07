"Mercedes werkt hard door en breekt curfew"

Het team van Mercedes heeft een redelijk tegenvallende vrijdag achter de rug in Hongarije. Bij de Duitse renstal waren ze niet tevreden met de trainingen, en ze hebben vannacht dan ook zeer hard doorgewerkt.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Mercedes afgelopen nacht de curfew heeft gebroken. De monteurs hebben afgelopen nacht dus flink door gesleuteld, alleen is het niet duidelijk of ze aan beide wagens hebben gewerkt. Het is de eerste keer dat Mercedes dit seizoen de curfew heeft gebroken, dus ze hebben geen regels gebroken.