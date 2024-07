Marko snapt ophef over minder updates Perez niet

Het team van Red Bull Racing rijdt dit weekend in Hongarije rond met een groot aantal nieuwe updates. Max Verstappen beschikt echter over iets meer nieuwe onderdelen dan zijn teamgenoot Sergio Perez, en dat zorgt voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Volgens Helmut Marko moet men daar niet te veel achter zoeken.

Red Bull hoopt met de nieuwe updates een slag te kunnen slaan in de strijd met de concurrentie van McLaren, Mercedes en Ferrari. De Oostenrijkse renstal voert de wereldkampioenschappen nog wel aan, maar Max Verstappen begint het steeds lastiger te krijgen. Hij rijdt dit weekend rond met iets meer updates dan zijn teamgenoot Perez, en dat valt ook met het blote oog te zien.

Het zorgde nogal voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen, vooral op social media. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich hier niet zo druk over in gesprek met Motorsport.com: "Checo heeft eigenlijk dezelfde update, op één onderdeel na. Alleen valt dat onderdeel dan weer net het meeste op. Hierdoor denken mensen die kijken dus dat Checo niet de beschikking heeft over de nieuwe updates, maar hij heeft dus wel de beschikking over het overgrote gedeelte van de updates. Eigenlijk is het verschil tussen beide auto's dus marginaal, het valt mee."