McLaren ergert zich aan 'escalatie' na Red Bull-klacht

Het is geen geheim meer dat de teams van McLaren en Red Bull Racing het niet zo goed met elkaar kunnen vinden. De kopstukken van de twee renstallen gooien al weken met spreekwoordelijke modder naar elkaar, en Red Bull diende een klacht in bij de FIA. Daar is Andrea Stella niet zo blij mee.

Het team van McLaren is bezig aan een goed seizoen in de Formule 1. De Britse renstal kan Red Bull goed bijhouden, en vaak zelfs verslaan. In de afgelopen weken was McLaren dan ook bijna net zo snel als de Oostenrijkse concurrent. Bij Red Bull volgen ze de situatie bij McLaren op de voet, en dat leverde een klacht bij de FIA op. Red Bull vermoedde namelijk dat McLaren een gat in de remtrommel open liet in Oostenrijk en Silverstone. Dit mag normaal gesproken alleen tijdens de trainingen.

McLaren-teambaas Andrea Stella is niet blij met de beweringen van Red Bull. Stella is er een beetje klaar mee en in Hongarije legt hij voor de camera's van Sky Sports uit wat er precies aan de hand is: "Eigenlijk is deze methode heel erg eenvoudig. Het gaat namelijk om een gat om bij de sensoren te komen. We hebben van de FIA te horen gekregen dat dit niet is toegestaan, dus we hebben het afgeplakt. Het is een enorm eenvoudige kwestie, maar om een of andere reden is het geëscaleerd tot een onderwerp in de paddock, maar er is niets van waar."