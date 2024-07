Positieve Horner durft te lachen na eerste trainingen

Het team van Red Bull Racing kende een zeer positieve vrijdag in Hongarije. De Oostenrijkse renstal kende een tweetal foutloze vrije trainingen, maar ze waren twee keer niet de snelsten op de baan. Teambaas Christian Horner is echter positief gestemd, ook over de updates.

Dit raceweekend is zeer belangrijk voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal introduceert dit weekend een groot updatepakket, en volgens Max Verstappen is het zelfs cruciaal dat de nieuwe updates werken. In de eerste twee vrije trainingen zag het er in ieder geval goed uit. Verstappen noteerde twee keer de tweede tijd, en ook zijn teamgenoot Sergio Perez werkte een tweetal foutloze sessies af.

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop dan ook een positief gestemd mens. De Brit sprak zich in de Hongaarse paddock positief uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Dit was een positieve vrijdag en ik durf wel te zeggen dat het Checo's beste vrijdag sinds China was. Een aantal auto's doen het hier heel erg goed. Tussen onze auto's zit wel een klein verschil, want allebei de wagens rijden rond met de updates, maar bij de auto van Checo ontbreken de elementen aan de sidepods en de engine cover. De vloer, de vleugel en de rest zijn hetzelfde. We hebben nu geweldige data."