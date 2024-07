Hamilton prijst Ralf Schumacher, maar blijft kritisch

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stond deze week in het middelpunt van de belangstelling. De Duitser kwam uit de kast en is daarmee één van de eerste openlijke homoseksuele autocoureurs. Hij ontvangt complimenten van Lewis Hamilton, al blijft de Brit wel kritisch.

Hamilton staat bekend om zijn streven voor een inclusievere Formule 1. Met de coming out van Schumacher, heeft de sport nu een inclusiever beeld gekregen. Schumacher maakte het nieuws zelf bekend via Instagram, en hij ontving veel hartverwarmende reacties vanuit de autosportwereld. Ook in Hongarije wordt er veel gesproken over de bekendmaking van voormalig Formule 1-coureur Schumacher.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton toonde zich in de afgelopen jaren een groot voorvechter van gelijke rechten. In gesprek met de internationale media is hij lovend over Schumacher, maar ziet hij nog wel verbeterpunten: "Hij kon in het verleden duidelijk niet zichzelf zijn. Dat is niet iets nieuws, en gelukkig leven we nu in een wereld waar je die stap kan zetten en geen angst meer hoeft te hebben om jezelf te zijn. Hopelijk kan hij hier positief op terugkijken, want hij heeft volgens mij vooral mooie reacties gehad. Toen ik in het verleden een speciale helm droeg in Qatar en Jeddah zei Ralf dat dit misschien niet zo'n goed idee was. Met de kennis van nu denkt hij daar misschien anders over en wil hij ons helpen met het verspreiden van een positief geluid."