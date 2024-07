Marko ziet positieve signalen van nieuwe updates

Het team van Red Bull Racing introduceert dit weekend een flinke hoeveelheid nieuwe onderdelen. De Oostenrijkse renstal hoopt hiermee een voorsprong te kunnen pakken op de concurrentie. De eerste signalen zijn goed, en Helmut Marko is positief gestemd. Hij blijft echter wel voorzichtig.

Red Bull begon goed aan dit seizoen, maar na een aantal races verdween hun voorsprong als sneeuw voor de zon. De concurrentie wist met speels gemak het gat te verkleinen en in de afgelopen maanden werd Red Bull verslagen door Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton. De voorsprong is verdwenen, en men hoopt met de Hongaarse updates te kunnen toeslaan. Max Verstappen omschreef ze zelfs als cruciaal.

De eerste signalen waren in ieder geval positief, zo stelt Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker wil nog niet te vroeg gaan juichen, maar tussen de eerste en de tweede vrije training in liet hij wel een positief geluid horen in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Ferrari viert hier een wederopstanding, want dit circuit lijkt heel erg goed bij ze te passen. Wij zijn zelf heel erg blij met de eerste resultaten van de updates. Over het algemeen lijken ze namelijk te werken, maar we moeten natuurlijk nog wel wat gaan finetunen."