Eerste beelden nieuwe Red Bull-update lekken uit

Het team van Red Bull Racing introduceert dit weekend in Hongarije een aantal nieuwe onderdelen. De updates moeten Red Bull helpen in de strijd om de zeges. Op de eerste beelden heeft men al de nodige opvallende zaken weten te ontdekken.

Red Bull introduceert dit weekend onder meer een gloednieuwe engine cover. Dit belangrijke onderdeel moet er dus voor zorgen dat de Oostenrijkse renstal weer de concurrentie hun achtervleugel kan laten zien. Volgens de geruchten op de sociale media gaat het in dit geval om een engine cover voor de circuits met hoge downforce. Op de circuits met lage downforce, zou Red Bull dan weer met een ouder design rijden.

MY head just exploded. So here's the deal.



The updated engine cover you see is the high downforce track engine cover. Meaning Red Bull will run this at tracks where more downforce is required and lower average speeds are present.



AND.... The old high shoulder gulley design…