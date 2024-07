Brown haalt uit: "Red Bull is bang voor Verstappen!"

Het team van McLaren is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse renstal kan vrijwel elk weekend meevechten om de zeges, al ging dat in Oostenrijk mis. Zak Brown is daar nog steeds kwaad over en hij deelt nogmaals een flinke sneer uit naar Red Bull Racing.

Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix vochten Max Verstappen en McLaren-coureur Lando Norris om de zege. De twee gebruikten elke beschikbare centimeter asfalt, en het was een fel duel. In de slotfase ging het mis en raakten de twee coureurs elkaar. Verstappen kreeg straf en bij het team van McLaren waren ze witheet van woede.

Het incident is inmiddels alweer een paar weken oud. Verstappen en Norris hebben de vredespijp gerookt, maar McLaren CEO Zak Brown is nog steeds woest. In gesprek met The Independent haalt hij uit naar Red Bull: "Het lijkt er op dat Red Bull bang is voor Verstappen. Wij zijn eerlijk tegenover onze coureurs. Als niemand tegen Max zegt dat hij iets doet dat tegen de regels is, waarom zou hij er dan anders over gaan nadenken? Maar dat Horner op de boordradio kwam en Lando als de schuldige aanwees, wie houd je dan nog voor de gek? Iedereen heeft het gezien. De regels zijn duidelijk, je moet ruimte laten en Max deed dat overduidelijk niet. Waarom moet Horner daar iets over zeggen? Ik vind dat ongepast."