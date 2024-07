Verstappen niet naar Hongaarse perszaal

Vandaag gaat het Hongaarse Grand Prix-weekend officieel van start met de traditionele persdag. Op de welbekende Hungaroring moeten een aantal coureurs zich weer melden in de perszaal. Max Verstappen behoort niet tot die groep coureurs.

De donderdag staat traditioneel gezien in het teken van de persmomenten en andere plichtplegingen. De FIA laat dit jaar niet alle coureurs opdraven voor een officieel praatje in de perszaal. Slechts een select gezelschap zal vandaag plaatsnemen op de bekende witte banken in de perszaal.

Vandaag is het dan ook de beurt aan Pierre Gasly, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en Alexander Albon. Max Verstappen en de andere grote kanonnen in de titelstrijd hoeven zich dus niet te melden. Op vrijdag zullen er tussen de vrije trainingen door ook weer vertegenwoordigers van de teams aanschuiven. Ditmaal is het niet de beurt aan teambazen, maar moeten andere belangrijke namen zich melden. Technisch directeur Pierre Waché van Red Bull krijgt dit keer gezelschap van Andrew Shovlin van Mercedes, Aston Martin-kopstuk Dan Fallows en namens het team van Sauber zal ook Xevi Puljolar plaatsnemen in de perszaal.