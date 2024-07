Vandaag: het debuut van Max Verstappen op Goodwood

Vandaag staat de derde en laatste dag van het Goodwood Festival of Speed op het programma. Het evenement heeft al voor veel bijzondere momenten gezorgd, maar vandaag staat het hoofdgerecht op het programma. Red Bull heeft namelijk veel in petto.

De Oostenrijkse renstal viert dit jaar het feestje van hun twintigste seizoen in de Formule 1. Op vrijdag onthulde ze al hun eerste Hypercar, de RB17. Vandaag zullen ze veel wagens met een grote geschiedenis de heuvel op sturen. Sergio Perez, teambaas Christian Horner en regerend wereldkampioen Max Verstappen komen in actie. Voor Verstappen wordt het zijn debuut op het roemruchte festival in het Verenigd Koninkrijk. Eerder liet hij echter al onthullen dat hij meer zin in had in een vrij weekend.