Hamilton geeft waarschuwing af: "De komende updates gaan ons nog sterker maken"

Lewis Hamilton zegt dat Mercedes nog niet de snelste auto in de Formule 1 heeft, maar verwacht dat ze aanzienlijke vooruitgang zullen boeken met updates die eraan zitten te komen.

Het team behaalde afgelopen weekend de tweede opeenvolgende overwinning nadat het op Silverstone de eerste startrij had veroverd tijdens de kwalificatie. Hamilton, die het team eind dit jaar zal verlaten, behaalde op Silverstone zijn eerste overwinning in ruim tweeënhalf jaar.

Hamilton zei dat hij opgelucht was dat hij Mercedes niet zal verlaten zonder opnieuw een overwinning voor hen te behalen. De Brit: "Toen we aan het seizoen begonnen en we een auto hadden waarmee we bijvoorbeeld niet in de buurt van Red Bull kwamen, en het er ook niet uitzag dat we het hele jaar door een overwinning zouden kunnen behalen, voelde het voor mij alsof het een beetje bitterzoet zou zijn."

Hij gelooft echter dat er nog steeds ruimte is voor verbetering met de W15. "Er is nog een lange, lange weg te gaan. De auto is absoluut niet de snelste auto op de grid op dit moment. Ik denk dat we er super dichtbij Red Bull zijn en ik denk dat we met de volgende updates misschien in een nog sterkere positie zullen verkeren om echt consistenter om de pole position kunnen strijden, en dus ook overwinningen."