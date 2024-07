Brundle ziet Sainz niet als Red Bull-optie: "Ze hebben al genoeg aan 1 vader"

Carlos Sainz is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025. De Spaanse coureur loopt eind dit jaar uit zijn contract bij Ferrari, en hij wordt in verband gebracht met meerdere teams. Martin Brundle ziet hem in de nabije toekomst niet bij Red Bull rijden, en hij wijst naar Sainz senior.

Red Bull verlengde eerder dit jaar het contract van Sergio Perez, maar de Mexicaan presteert allesbehalve goed. Perez zakt vrijwel elk weekend door het spreekwoordelijke ijs, en de druk begint toe te nemen. Er gaan geruchten rond over mogelijke clausules, en er wordt gesproken over het aan de kant schuiven van Perez. Red Bull zou dan moeten zoeken naar een andere coureur, en dan zou men bij Sainz uit kunnen komen.

Voormalig coureur en huidig commentator Martin Brundle denkt echter dat Red Bull nooit deze keuze zal gaan maken. De ervaren Brundle wijst naar de families van de coureurs en spreekt zich uit in de podcast van zijn werkgever Sky Sports: "Ik denk niet dat vader en zoon Sainz en vader en zoon Verstappen goed bij elkaar passen. Dat hebben we wel gezien toen Max en Carlos teamgenoten waren bij Toro Rosso. Ik denk dat Red Bull nu al moeite heeft met één vader, laat staan met twee."