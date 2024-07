Coulthard ziet Verstappen groeien: "Vroeger spuugde hij zijn speentje uit"

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone als tweede over de streep. De Nederlander was overduidelijk niet de snelste, en hij leek vrede te hebben met zijn lot. David Coulthard vindt dat dit een compliment waardig is.

Verstappen begon op een oppermachtige wijze aan het huidige seizoen. De regerend wereldkampioen won race na race, en zijn Red Bull-bolide was pijlsnel. Na een aantal races kwam daar echter verandering in, en wisten een aantal andere teams het gat dicht te rijden. Verstappen vroeg meerdere keren om updates en verbeteringen, maar Red Bull heeft het nog steeds zwaar. Ook in Silverstone was de Oostenrijkse renstal niet het sterkst, en ging Lewis Hamilton er vandoor met de zege.

Na afloop maakte Verstappen niet de indruk boos of teleurgesteld te zijn. Hij wist wat het maximaal haalbare was, en daarmee leek hij te kunnen leven. Oud-coureur David Coulthard looft hem voor dat gedrag in gesprek met Channel 4: "Het gaat erom dat je accepteert wat je op een bepaalde dag tot je beschikking hebt. Dat heeft te maken met volwassenheid en met ervaring. Max heeft nu ongeveer zestig Grands Prix gewonnen. Je ziet hetzelfde bij Lewis Hamilton, hij deed vooraan mee en hij heeft al dik honderd races gewonnen. Een race als deze gaat om de long game, er spelen zoveel variabelen mee. Misschien had een jongere Verstappen zijn speentje uitgespuugd en was hij de auto gaan overdriven, maar dat doet hij tegenwoordig niet meer."