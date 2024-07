Honda geeft Tsunoda unieke kans op Goodwood

Aankomend weekend staat het Goodwood Festival of Speed weer op het programma. Het evenement is een feestje voor de autosport- en autoliefhebber. Veel Formule 1-teams zijn aanwezig en de coureurs mogen speciale demoruns rijden. Ook Yuki Tsunoda is nu aangekondigd.

Visa Cash App RB-coureur Tsunoda zal in een zeer historische wagen gaan rijden. Hij is namelijk niet aangekondigd door VCARB, maar door Honda. Het Japanse merk heeft bekend gemaakt dat Tsunoda achter het stuur van een RA272 zal kruipen. Honda zal daarmee het zestigjarige jubileum van hun debuut in de Formule 1 gaan vieren op Goodwood.