Alonso weigerde gesprekken met Mercedes

Het team van Mercedes is nog altijd op zoek naar een nieuwe stercoureur voor 2025. De Duitse renstal heeft nog geen opvolger van Lewis Hamilton gecontracteerd. Volgens Toto Wolff hebben ze ook Fernando Alonso benaderd.

Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Dit zorgt ervoor dat Mercedes een probleem heeft, want ze moeten halsoverkop op zoek naar een nieuwe coureur. Teambaas Wolff flirtte meerdere keren met Max Verstappen, maar hij lijkt niet toe te happen. De kans is dan ook groot dat men voor rookie Andrea Kimi Antonelli kiest.

Volgens teambaas Toto Wolff heeft Mercedes meerdere coureurs overwogen. De Oostenrijkse teambaas wijst ook naar Fernando Alonso. In een interview met Mundo Deportivo legt Wolff deze interesse uit: "Natuurlijk hebben we Fernando als optie overwogen, maar op dat moment was Fernando niet geïnteresseerd in een stoeltje bij Mercedes. Daarna kreeg hij een contract voor de lange termijn aangeboden bij Aston Martin." Alonso ging in op de aanbieding van Aston Martin en hij verlengde eerder dit jaar zijn contract.