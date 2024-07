Wolff gelooft sprookjes en ziet het in levende lijve op Silverstone

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat de terugkeer van Lewis Hamilton naar de bovenste trede van het podium tijdens de Britse Grand Prix een emotionele aangelegenheid was en bijna een klein sprookje. De race in Silverstone van zondag was Hamilton's laatste race met Mercedes op eigen bodem en de overwinning van de Brit markeerde een aangrijpende afsluiting van zijn periode bij het team uit Brackley voordat hij aan het einde van het jaar naar Ferrari verhuist.

De ongrijpbare smaak van de overwinning leek niets meer dan een verre droom, overschaduwd door het succes van hun rivalen. Langzaam maar zeker kreeg de vooruitgang echter vaste voet in het Mercedes-kamp. Terwijl George Russell geluk kende met zijn overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk, was de emotionele overwinning van Hamilton op Silverstone een echte verdienste.

"Het was de afgelopen twee jaar zo moeilijk om te presteren. We konden de coureurs geen auto geven die voor de overwinningen kon gaan", zei Wolff na de prestatie van Hamilton. "Om hem opnieuw de Britse Grand Prix te laten winnen, in zijn laatste race hier voor Mercedes is het bijna een klein sprookje."

Wolff geeft toe: "Het was moeilijk. In het begin hadden we de snelheid echt onder controle en dat was erg bemoedigend. Toen begon het te regenen en je zag de enorme prestaties van de McLaren en ze wisten goed om te gaan met de banden. Maar we kwamen terug in die omstandigheden en ik denk dat we het onder controle hadden."

"Het is duidelijk dat onze relatie al lang teruggaat. Ieder van ons heeft in verschillende stadia geleden. Hij is er voor mij geweest en de laatste tijd heb ik soms geprobeerd mijn bijdrage te leveren aan zijn twijfels. Daarom voelt het heel goed dat hij alle negatieve gedachten en alle negativiteit opzij heeft kunnen zetten en met deze prestatie op de proppen is gekomen. Ik denk dat er een last van zijn schouders valt", zei de Oostenrijker.