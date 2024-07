Hamilton wint weer: Is 'The King' back?

Het heeft een paar jaar geduurd, maar gisteren galmde het 'God save the King' weer over het circuit van Silverstone. Dat gebeurde niet alleen tijdens de plechtigheid voor de race, maar ook tijdens de podiumceremonie. Dat was te danken aan Lewis Hamilton, want een oude vos verleerd nooit zijn streken.

Lewis Hamilton is een zevenvoudig wereldkampioen en de enige coureur in de geschiedenis van de Formule 1 met meer dan honderd Grand Prix-zeges. Toch twijfelden veel mensen in de afgelopen jaren aan zijn kwaliteiten. Hij kende veel rampzalige kwalificaties, werd naar huis gereden door zijn veel jongere teamgenoot George Russell en er waren ontelbare keren dat hij de media moest vertellen dat het er gewoon niet in zat. Het regende grapjes op het internet, en Hamilton leek zelfs aan zichzelf te twijfelen.

Cynisme

Toen deze winter bekend werd dat Hamilton per 2025 voor Ferrari gaat rijden, klonk er op sommige hoeken van het internet hoongelach. De cynische fans vroegen zich af wat een uitgebluste Hamilton bij Ferrari zou kunnen bereiken. Hamilton zelf wilde daar nog niet te veel over nadenken, hij focuste zich volledig op dit seizoen.

Maar het leek erop dat het een jaar vol tegenslagen zou worden voor Hamilton. De Mercedes was een soort rijdend koekblik, en de zevenvoudig wereldkampioen moest om de kruimels vechten. Ferrari, McLaren en vooral Red Bull waren veel te snel. Hamilton begon steeds vaker zijn chagrijn te laten spreken, en men vroeg zich af of hij ooit nog wel zou winnen.

Jeddah

Die laatste zege vond namelijk plaats in 2021. Op het Jeddah Corniche Circuit vocht hij daar een bloedstollend gevecht uit met Max Verstappen. Het duel ging alle grenzen over, en Hamilton trok aan het langste eind na een primitief potje straatvechten. In niets leek het erop dat het voorlopig Hamiltons laatste zege was.

Toch was het zo, want in 2022 en 2023 moest hij het zonder overwinningen doen. Voor het eerst in zijn loopbaan won hij tijdens een seizoen niet, en dat zorgde zichtbaar voor teleurstelling. Kon hij het nog wel? Was hij nog wel snel genoeg? Was hij niet gewoon een oude uitgebluste man geworden in een te langzame Duitse bolide?

Politie

Zijn fans zochten naar antwoorden en ze wezen zelfs naar Mercedes. Iemand stuurde een anonieme mail naar de media waarin werd beweerd dat Mercedes Hamilton zou 'saboteren'. Toto Wolff reageerde woest en stapte zelfs naar de politie. Die vonden echter geen strafbaar feit.

Mercedes leek op de baan weer mee te doen, en sinds Canada zijn ze structureel beter dan Ferrari. In Oostenrijk profiteerde George Russell nog van een mislukt titanenduel tussen Max Verstappen en Lando Norris, en in Silverstone mocht Lewis Hamilton gisteren eindelijk juichen.

The King

In een race onder typische Britse omstandigheden zette hij geen stap verkeerd. Hij profiteerde van tactische misperen bij McLaren, en hij maakte zich niet druk om een naderende Max Verstappen. Hij won eindelijk weer en dat zorgde voor veel emotie. Hij vloog zijn ouders in de armen en hij snikte als een jonge hond. Lewis Hamilton is terug op het hoogste treetje van het podium. En stiekem ging het 'God save the King' ook een beetje over hem. De statistische koning van de Formule 1 heeft zijn kroon een heel klein beetje terug.