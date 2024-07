Zelfverzekerde Wolff denkt weer aan Verstappen

Het team van Mercedes heeft een onverwachts succesvolle triple header achter de rug. In Spanje zagen ze er snel uit, in Oostenrijk won George Russell met een gelukje en in Groot-Brittannië mocht Lewis Hamilton eindelijk weer juichen. De successen zorgen ervoor dat Toto Wolff weer van Max Verstappen durft te dromen

Hamiltons zege op het circuit van Silverstone kan zomaar eens zijn laatste zege in dienst van Mercedes zijn. Na dit seizoen vertrekt hij naar Ferrari, en daarmee laat hij een groot gapend gat achter bij Mercedes. De jonge talentvolle Italiaan Andrea Kimi Antonelli lijkt de favoriet te zijn voor het zitje, terwijl teambaas Toto Wolff nog altijd stiekem hoopt op Verstappen.

Verstappen wimpelde de aanzoeken van Wolff al meerdere keren af, maar Hamiltons zege in het Verenigd Koninkrijk heeft Wolff vertrouwen. Na afloop van de race was hij opvallend uitgesproken bij Sky Sports: "Max ziet nu hoe Mercedes het doet, maar ik weet niet wat hij ervan denkt. Hij heeft nu de achterkant van de Mercedes gezien, dus misschien kon hij zo'n twintig rondjes over ons nadenken! Maar we bevinden ons in een situatie waar we ook Kimi in de wachtkamer hebben zitten, hij deed het dit weekend ook geweldig."