Verstappen na tweede plaats: "Zag er slecht uit maar het team nam de juiste beslissingen"

De Grand Prix van Groot-Brittannië werd geen prooi voor Max Verstappen. Waar hij vorige week niet wist te winnen in Oostenrijk lukte dat vandaag wederom niet in Engeland op het circuit van Silverstone.

De droog-natte omstandigheden zouden ideaal zijn voor Verstappen, zo voorspelde Helmut Marko, maar dat kwam pas tot zijn recht op het einde van de race toen het circuit droog was. Tijdens het midden van de race reed de Nederlander zelfs op de vijfde plaats op ruime achterstand van de leiders, vrijwel kansloos voor een overwinning. Dat Verstappen met zijn Red Bull alsnog binnen 1.5 seconde van Hamilton als tweede over de finish kwam is bijna een wonderlijke prestatie te noemen.

Verstappen zei zelf na afloop: "We hadden vandaag zeker de snelheid niet. Ik viel snel achteruit op het moment dat het er toe deed in het begin. Het zag er zeker niet goed uit, ik dacht dat ik vijfde of zesde zou finishen maar we maakten de juiste beslissingen."

"Vooral toen ik van de slicks naar de intermediates ging en daarna weer terug naar de slicks. Elke keer was het de juiste ronde. Het team maakte ook de juiste beslissing om op de harde band te gaan in plaats van de zachte band, dat heeft enorm geholpen en daarom zijn we tweede finisht. Het had veel erger kunnen zijn maar ik ben enorm blij dat we alsnog op het podium staan."

Goede zaken voor het kampioenschap

Waarom ging het Verstappen zo slecht af? Hij vertelt in gesprek met Jenson Button: "Toen het voor het eerst begon te regenen viel ik al terug en had ik amper grip, dus ik wilde niet te veel risico's nemen. De jongens voor mij gingen er echt voor dus ik probeerde vooral mijn tempo vast te houden en niet van de baan te vliegen. Dat was vrij lastig maar uiteindelijk moesten we naar binnen voor de intermediates."

"Toen de zon kwam moesten droogde de baan snel op ook al voelde ik me goed op de intermediates. Op een gegeven moment moest ik de gok nemen om terug te gaan naar de slicks en die beslissing pakte uiteindelijk goed uit."