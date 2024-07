Marko gaat mee in excuses van Perez

Helmut Marko, senior adviseur bij Red Bull, gaat mee in de excuses die Sergio Perez na de kwalificatie aanhaalde waarom hij niet door Q1 heen kwam. De timing van de overstap naar slicks is volgens Perez de reden dat hij eraf vloog, en daar is Marko het mee eens.

Het circuit van Silverstone droogde snel op na een stortbui voorafgaand aan de kwalificatie. Perez was een van de eerste coureurs die de sprong waagde door in Q1 over te stappen op droge banden, maar het was een keuze die al snel averechts werkte.

Perez gleed bij bocht 9 het grind in waardoor hij vast kwam te staan en voor rode vlaggen zorgde. Voor de Mexicaan was het gedaan met de kwalificatie, de derde keer in de laatste vijf races dat hij sneuvelde bij de eerste kwalificatiesessie. Een nieuwe alarmerende inzinking in zijn vorm ondanks het tekenen van een nieuw meerjarig contract met Red Bull

Marko zegt dat Perez het 'excuus' heeft dat hij vroeg op de slicks heeft gegokt, maar vanaf P19 op de grid gelooft de Oostenrijker niet dat een puntenfinish in het verschiet ligt.

In gesprek met Sky zei Marko: "Als excuus kun je aanvoeren dat hij als eerste naar buiten ging op slicks. Daarna raakte hij helaas het natte wegdek met zijn achterwielen. Dus alles speelt mee. Het helpt niet om uit deze vormdip te komen. Godzijdank kun je op dit circuit inhalen, maar vanaf P19 zie ik weinig kans om in de punten te komen."