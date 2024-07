Verstappen voorziet drukke nacht: "De zachte band ging niet lekker"

De twee vrije trainingen voor de Britse Grand Prix zijn niet ideaal gestart voor Max Verstappen. De eerste training werd afgesloten op de plaats 4, de tweede training op plaats 7.

Tijdens de tweede training had de Nederlander even een momentje, maar het probleem zit hem vooral in de banden, zo stelt hij tegenover Verstappen.com: "Het was oké, ik schoot gewoon even door. Dus ik brak mijn ronde af. Op de zachte band ging het niet zo goed. In VT2 zag de medium er wat beter uit. Dus we hebben nog wel wat werk te doen."

Het Red Bull team zal zoals vaker de komende nacht veel werk te doen hebben. De simulator in Milton Keynes zal druk gebruikt gaan worden. Verstappen zegt: "We hebben ook wat dingen geprobeerd met de auto. We moeten analyseren wat we voor morgen beter kunnen doen. Dat zal ons laten zien welke kant we op moeten morgen. Het zal waarschijnlijk gaan regenen, dus daar moeten we rekening mee houden."