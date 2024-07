Wolff besprak 'niets bijzonders' met Jos Verstappen

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met het team van Mercedes. De Nederlander verwees dit soort verhalen vaak naar de prullenbak, maar Toto Wolff bleef hoopvol. Nu vlakt Wolff de verhalen over zijn gesprekken met Jos Verstappen in Oostenrijk weer af.

Afgelopen weekend in Oostenrijk zorgde Jos Verstappen voor de nodige controverse. De vader van Max maakte openlijk ruzie met Red Bull-teambaas Christian Horner, en even later werd hij ook gespot bij de hospitality unit van Mercedes. Hij sprak daar met Mercedes-personeel, en even later werd duidelijk dat hij ook met teambaas Toto Wolff had gesproken. Dit zorgde direct weer voor verhalen en geruchten over de toekomst van Max Verstappen.

In aanloop naar de Britse Grand Prix heeft Toto Wolff nu gereageerd op zijn gesprekken met Jos Verstappen. Zijn landgenoten van OE24 vragen hem wat er is besproken, maar volgens Wolff was dat niets spannends: "Het was niets bijzonders. We kennen elkaar van vroeger als coureurs, en we zitten op dezelfde golflengte als het aankomt op het racen." Het Oostenrijkse medium vraagt zich ook af hoe vaak Wolff met Max Verstappen zelf praat, aangezien ze ook allebei in Monaco wonen: "Dat gebeurt echte zelden. Het is niet zo dat we elkaar zomaar tegenkomen bij de McDonald's."