“ Britse racedirecteur verwacht geen wangedrag richting Verstappen”

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. Max Verstappen gaat op jacht naar een nieuwe zege, maar het is nog maar de vraag hoe de Britse fans op hem zullen reageren. Eén van de kopstukken van de race verwacht weinig problemen.

Afgelopen weekend in Oostenrijk zorgde Verstappen voor veel controverse. Hij clashte met Lando Norris in de strijd om de zege. Het moment is nog steeds onderwerp van gesprek, en het zorgde voor een stormvloed aan reacties op sociale media. Verstappen is niet de populairste coureur in het Verenigd Koninkrijk, dus men is benieuwd hoe de fans op Silverstone op hem zullen reageren.

Eerlijk

Stuart Pringle is één van de kopstukken van de Britse Grand Prix, en hij verwacht weinig problemen. Pringle verwacht een sportief weekend, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Ik ben er absoluut zeker van dat het publiek hier op Silverstone tot het eerlijkste publiek op de Formule 1-kalender behoort. Natuurlijk hebben ze hun favoriete teams, maar ook dat is verdeeld. Er zijn ook veel Red Bull-fans, terwijl ook Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton heel erg populair zijn. Maar de Britse fans zullen een geweldige performance altijd erkenning geven."

Kaartverkoop

Pringle zorgde enkele weken geleden ook nog voor ophef. Hij stelde dat de tegenvallende kaartverkoop in Silverstone werd veroorzaakt door de dominantie van Max Verstappen. Nu nuanceert de racedirecteur zijn woorden: "Toen Max de laatste paar races voor Oostenrijk won, maakte zijn eigen performance het verschil. De auto was niet het snelste van het veld, maar steeds als het er op aankwam, deed hij wat hij moest doen. Zowel mensen in dit land als over de hele wereld erkennen dat, dus ik maak me daar geen zorgen over."