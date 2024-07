Aston Martin stelt voormalig Mercedes-kopstuk Cowell aan als CEO

Het team van Aston Martin heeft een nieuw kopstuk gepresenteerd. De Britse renstal heeft weer een flinke slag geslagen en ze hebben Andy Cowell aangetrokken. Hij zal aan de slag gaan als CEO en hij wordt de opvolger van de welbekende Martin Whitmarsh.

Cowell is zeker geen onbekende in de Formule 1-wereld. Hij vervulde jarenlang een belangrijke rol bij het team van Mercedes, en hij wordt dan ook gezien as een echt zwaargewicht. Cowell begint op 1 oktober met zijn job als CEO bij Aston Martin. Hij volgt dan Whitmarsh op. Met Cowell haalt Aston Martin een nieuwe grote naam binnen, in de afgelopen maanden werd het team al in verband gebracht met meerdere grote namen.