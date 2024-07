Marko klaar met ruzies: "Ik speel deze spelletjes niet"

Het raceweekend in Oostenrijk werd gekenmerkt door de nodige relletjes. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft geen zin om zich met deze zaken te bemoeien. Volgens Marko is het momenteel veel belangrijker om de focus te leggen op de strijd om het wereldkampioenschap.

Het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris zorgde ervoor dat veel mensen het eerdere relletje alweer waren vergeten. Op vrijdag en zaterdag ging het veelvuldig over de verbale strijd tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en Jos Verstappen. Laatstgenoemde trok zich terug uit de Legends Parade omdat hij had vernomen dat Horner er alles aan deed om zijn deelname tegen te houden. Het zorgde voor een soort verbaal potje worstelen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko bekeek de verbale strijd vanaf de zijlijn. Hij heeft hier geen zin in, en hij focust zich op de strijd op de baan. Tegenover OE24 is hij er heel erg duidelijk over: "Ik speel deze spelletjes niet mee. We willen het wereldkampioenschap winnen en we moeten onze krachten bundelen om dat doel te bereiken." Hij denkt ook niet dat Max Verstappen zijn interesse in Red Bull zal verliezen: "Voor de zoveelste keer, zolang Red Bull een winnende auto aan Max kan geven en er een zekere harmonie in het team heerst, zal hij zijn contract altijd nakomen."