Silverstone ziet Verstappen als oorzaak moeizame kaartverkoop

Over een paar weken staat de Britse Grand Prix op het programma. Het raceweekend op het circuit van Silverstone is altijd een hoogtepunt op de kalender, maar ze zijn nog niet uitverkocht. De organisatie wijst de dominantie van Max Verstappen als oorzaak aan.

Silverstone is een belangrijk en historisch circuit. In 1950 werd hier de eerste Grand Prix uit de historie van de Formule 1 georganiseerd, en de baan is nog steeds enorm populair onder de coureurs. Toch zijn er voor de aankomende editie nog tickets verkrijgbaar. Met George Russell, Lewis Hamilton en Lando Norris staan er drie populaire Britten op de grid, maar toch levert dat nog geen enorme mensenmassa op.

Dominantie

In Silverstone zoeken ze naar een oorzaak van dit probleem. Stuart Pringle is onderdeel van de organisatie van de Grand Prix en bij Autosport spreekt hij zich uit: "Historisch gezien hebben we het event altijd tot het einde moeten promoten, maar er was zeker een duidelijke terugslag na de coronapandemie. Dat was niet uniek voor de motorsport of de Formule 1. Het was ook te zien bij andere evenementen. Maar als er een grote kans is op dezelfde winnaar en zo het gevaar uit de sport wordt gehaald, dan haalt dat de scherpe kantjes eraf. Vorig jaar was er veel herhaling in de zin van dat er één team domineerde. Dit seizoen begon op dezelfde manier."

Britten

Pringle is dan ook van mening dat de dominantie van Red Bull en Max Verstappen een negatieve invloed hebben op de kaartverkoop. Hij weet echter ook wel dat de situatie anders zou zijn geweest als Verstappen een Brit was: "De dingen veranderen nu misschien. Ik erken dat we een aantal jaren achter de rug hebben gehad waarin een Britse coureur het kampioenschap domineerde en dat vonden we als Britse promotor helemaal niet zo erg! Maar het is nu zeker een stuk moeilijker geworden nu Red Bull domineert!"