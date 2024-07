'Hamilton in gesprek over koop MotoGP-team'

Het is geen geheim dat Lewis Hamilton geïnteresseerd is in motoren. De Britse Mercedes-coureur kijkt graag naar de tweewielers en in het verleden heeft hij er ook mee getest. Het lijkt er nu zelfs op dat hij interesse heeft in de koop van een team in de MotoGP.

Hamilton heeft er nog een geheim van gemaakt dat hij de tweewielers zeer interessant vindt. De Britse coureur heeft in het verleden zelfs een keer een test uitgevoerd op de motor van MotoGP-legende Valentino Rossi. De Italiaan mocht op zijn beurt plaatsnemen in een Formule 1-bolide van Mercedes. Die test is inmiddels alweer jaren geleden, maar dat betekent niet dat Hamiltons interesse is verdwenen.

Volgens The Race heeft Hamilton namelijk interesse in een team in de MotoGP. De Brit zou er volgens het medium op inzetten om het team van Gresini Racing te kopen. Op die manier zou hij de MotoGP kunnen betreden als eigenaar. Volgens The Race was er afgelopen weekend iemand uit Hamiltons entourage aanwezig in Assen om over een mogelijke deal te praten. Een team van Hamilton zou goed in het huidige plaatje passen, aangezien Formule 1-eigenaar Liberty Media eerder dit jaar de MotoGP overnam. Hamilton heeft overigens al ervaring als teameigenaar in de Extreme E reed er immers een bolide rond in de kleuren van zijn X44.