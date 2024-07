Wolff begrijpt niets van 2021-uitspraken Stella

Max Verstappen en Lando Norris zorgden in Oostenrijk voor spektakel. De twee coureurs vochten om de zege, maar ze raakten elkaar. Ze liepen allebei een lekke band op, en er volgde veel ophef. Andrea Stella stelt dat deze situatie mede werd vormgegeven door 2021, maar volgens Toto Wolff gaat dat te ver.

Verstappen en Norris vochten een titanenduel uit. Ze streden op het scherp van de snede, en dat ging uiteindelijk dus mis. Verstappen kreeg een tijdstraf, en volgens McLaren-teambaas Andrea Stella was dat meer dan terecht. Stella baalde voor zijn coureur Norris en hij haalde zeldzaam hard uit. Hij stelde veel respect te hebben voor Verstappen en Red Bull, maar volgens hem worden dit soort incidenten indirect veroorzaakt omdat hij vindt dat dit in 2021 onjuist werd beoordeeld.

In 2021 vocht Verstappen een veelbesproken titelduel uit met Lewis Hamilton. Mercedes-teambaas Toto Wolff was daarbij betrokken, maar hij laat aan de internationale media weten dat hij zich niet kan vinden in de woorden van Stella: "Ik denk niet dat je die conclusie kan trekken. We zitten nu in een compleet andere situatie en dat is ook het geval met Max. Ik heb heel eerlijk gezegd dit gevecht niet echt gezien, dus ik moet dat eerst goed terugkijken, voor ik daar echt een mening over kan vormen. Maar ik zie dit niet als een consequentie van het slechte managen in 2021. Ik denk niet dat daar nu, in 2024, nog een verband tussen is."