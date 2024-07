Perez reed rond met grote schade na vroege clash

Sergio Perez kende een zware race in Oostenrijk. Hij kwam als zevende over de streep, en dat was niet de positie waar hij op had gehoopt. Na afloop maakte hij duidelijk dat hij vrijwel de hele race had rondgereden met een flink beschadigde Red Bull-bolide.

Perez kon ook in Oostenrijk niet schitteren. De Mexicaan was het hele weekend veel langzamer dan zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, en al bij de start verloor Perez veel tijd. Hij raakte de McLaren van Oscar Piastri, en dat leverde hem een probleem op. In zijn sidepod zat namelijk een enorm gat, na afloop maakte Perez de ernst van de situatie duidelijk door op Instagram een foto van de schade te plaatsen.

De schade zorgde ervoor dat Perez amper de duels aan kon gaan. Hij kon niet meer zo snel rijden als hij had gehoopt, en daar baalde hij van. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Er was een hoop schade aan de sidepod door de touché met Piastri. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts, wat jammer is, want we hadden een goede start. De auto was daarna uit balans en dan maak ik ook nog eens een fout in de pitstraat. Het was een verschrikkelijke race, die erg goed begon, maar we hadden al snel geen snelheid meer."