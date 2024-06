Verstappen ontloopt straf en behoudt pole position

Max Verstappen start de Oostenrijkse Grand Prix morgen gewoon vanaf de pole position. De stewards onderzochten een moment van Verstappen in de pitlane tijdens de kwalificatie, maar ze hebben geen straf uitgedeeld. Verstappen heeft niets fout gedaan volgens de stewards.

De stewards onderzochten of Verstappen niet te langzaam had gereden in de pitlane. Ze concluderen nu dat Verstappen geen enkele andere auto heeft gehinderd met dit moment. De stewards stellen dat dit in andere gevallen voor problemen kan zorgen bij andere coureurs, maar dat dit nu zeker niet het geval was. Verstappen krijgt geen straf, en hij behoudt zijn startpositie.