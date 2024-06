Dit gebeurde er in de F2 en F3 op zaterdag

In het voorprogramma van de Formule 1 in Oostenrijk kwamen ook de Formule 2 en Formule 3 in actie. GPToday.net blikt terug op beide sprintraces waar track limits het spektakel niet beïnvloedde. Mede dankzij wat korte strookjes grindbak aan de buitenkant van meerdere bochten.



F2: Red Bear Ring

Oliver Bearman is een top kandidaat voor het zitje bij Haas F1 voor 2025. Maar zijn recente resultaten in de Formule 2 rechtvaardigden dat niet gelijk, hoewel hij ook de nodige pech kende. De negatieve cyclus doorbrak de Brit door het winnen van de sprintrace. De PREMA-rijder mocht na een lastige kwalificatie door de reverse-grid-regel als tweede beginnen. De 19-jarige pakte brutaal de leiding af van polesitter Kush Maini. Bearman sloeg een gaatje omdat anderen achter hem continu in gevecht waren. Later in de wedstrijd rukte Josep 'Pepe' Marti rop naar voren en kwam binnen DRS van hem. Tot een echte aanvalspoging kwam het niet, want Bearman hield zijn banden heel. Derde werd kampioenschapsleider Paul Aron. De Est pakte tot nu toe in elk F2-weekend een podium en verlengde deze sterke reeks van resultaten. Naaste belager Isack Hadjar werd dertiende, waardoor Aron weer wat puntjes uitliep in de stand.



Het andere toptalent Andrea Kimi Antomelli heeft even de wind niet in de zeilen. Voor de derde keer op rij valt de Mercedes-junior buiten de punten. Bij de kwalificatie kwam de teamgenoot van Bearman net wat tienden te kort. In een moordende competitie waar alles dichtbij elkaar ligt kan dat veel posities schelen. Vanaf P16 won Antonelli maar een positie, mede door technische problemen met de motor. De 17-jarige rijder miste 'power' op het rechte stuk om aan te vallen.

De sprintrace an sich was best vermakelijk met meerdere acties, hoewel de verschillende DRS-treinen ook het inhalen niet makkelijker maakten. Het leukste gevecht was om P3 met Aron, Maini en Gabriel Bortoleto op het end. Maini leek zijn rubber te hebben opgerookt. Aron en Bortoleto wilden daar dolgraag van profiteren. Bij de haarspeldbocht drong Aron aan en ging Maini voorbij. De Indiër was daar een beetje verbolgen over, want volgens hem zou de Est hem lichtjes hebben aangeraakt. Maini was het momentum kwijt en Bortoleto, zijn teamgenoot bij Invictus, kon de bochten daarna passeren. Dat eindigde - in tegenstelling tot Barcelona - niet in een tranendal.

Richard Verschoor kwam niet verder dan P20 en zijn Trident-wagen lijkt opnieuw geen snelheid te hebben. Ook teamgenoot Roman Stanek kon niks uitrichten en werd 21ste achter de Nederlander.

F3: Top is flop

Nikolov Tsolov won de sprintrace. De Bulgaar hield zijn hoofd koel na een zeer late Safety Car-periode en met nog een ronde racen te gaan. De neutralisatie kwam na een harde klapper van Sebastian Montoya, zoon van voormalig F1-coureur Juan-Pablo Montoya, in de absolute slotfase. De crash zorgde voor veel rotzooi op de baan.



Martinius Sternshorne kon weer glimlachen. De McLaren-junior kende een dramatische reeks met tussendoor nog wel een P4. De Noor won eerder al een sprintrace en pakte in Oostenrijk opnieuw een podium. Sternshorne kwam vorig jaar in de FRECA-klasse uit met Antonelli als concurrent. Door zijn tweede plaats in dat kampioenschap verzekerde hij zich van een F3-zitje. De derde positie was voor Christian Mansell. De Brit - die geen familie is van Nigel Mansell - pakte zijn derde podium in vier wedstrijden en is een rijder om de komende tijd in de gaten te houden.



De top vier van het kampioenschap waren zaterdag bijna nergens te vinden, hoewel een eervolle vermelding voor kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli op zijn plaats is. De Italiaan moest in het achterveld starten nadat zijn kwalificatietijd werd verwijderd door het overschrijden van baanlimieten. Van P24 reed hij naar de twaalfde positie. Het leverde geen punten op, maar de opmars was opvallend. Zijn concurrent Luke Browning begon op de vijftiende plaats, maar kwam niet verder dan P11. Nummer drie in de stand Gabriel Mini deed wel redelijke zaken. De Italiaan finishte als zesde en pakte waardevolle punten.

Het grote talent van Red Bull, Arvid Lindblad, viel uit. De 16-jarige Brit en vierde in het klassement was het lijdend voorwerp omtrent een befaamde Verstappen-regel rondom de superlicentie. De FIA heeft sinds kort de minimale leeftijdseisen voor een F1-rijbewijs versoepeld. Na Verstappen - die debuteerde op zijn zestiende en zeventiende als Grand Prix-rijder - was er een mininale leeftijdsgrens van achttien jaar. Het was dus niet Mercedes of Williams die dit verzoek indiende vanwege de 17-jarige Antonelli, De Oostenrijkers zien het potentieel van de F3-rijder.



In de stand blijft het dus onvermoeid spannend met puntloze finishes voor de nummer een, twee en vier.