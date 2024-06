"Verstappen onthult oorzaak geweldige kwalificatie"

Max Verstappen kende vandaag een goede kwalificatie in Oostenrijk. De Nederlandse Red Bull-coureur was oppermachtig en hij was veel sneller dan de rest. Hij liet na afloop weten wat de oorzaak was van zijn extreem dominante optreden in deze kwalificatiesessie.

Verstappen kent een goed weekend in Spielberg. De Nederlandse coureur was al de snelste in de Sprint Kwalificatie en vanochtend schreef hij ook vrij simpel de sprintrace op zijn naam. In de kwalificatie was hij veel beter dan de rest van het veld, al heeft hij nog wel een onderzoek aan zijn broek hangen vanwege een mogelijke overtreding in de pitlane. Dat neemt echter niet weg dat hij goed voor de dag kwam.

Na afloop van de kwalificatie op de Red Bull Ring in Spielberg meldde hij zich bij de internationale media om zijn sessie te bespreken. Bij Viaplay was hij nogal duidelijk: "De kwalificatie ging heel erg goed. We hadden een goede balans in de auto, dus dan kun je ook elke bocht goed aanvallen, dus dat voelde een stuk beter aan. We hebben na de sprint een paar dingen aangepast. Ik vond dat het in de sprintrace niet helemaal lekker liep. Het is nu ook een stuk warmer, dus dan mot je wat dingen aanpassen, en dat hebben we ook gedaan."