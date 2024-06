Piastri reageert op track limits: "Beschamend"

Oscar Piastri leek de derde tijd te hebben genoteerd in de kwalificatie in Oostenrijk. De Australische McLaren-coureur verloor zijn tijd echter, omdat hij de track limits had overschreden. Hij moest genoegen nemen met de zevende tijd, en hij was nogal duidelijk over de zaak.

Piastri reed een goede kwalificatie op de Red Bull Ring. De Australische coureur kon het tempo van zijn teamgenoot Lando Norris aardig bijhouden, en hij noteerde in de slotseconden de derde tijd. Hij leek zich al te kunnen opmaken voor een praatje met interviewer Jolyon Palmer, maar de stewards grepen in. Piastri had de track limits overschreden, en dat weet iedereen wat er gaat gebeuren. Zijn tijd werd genadeloos van de tijdenlijst geschrapt.

Na afloop was Piastri heel erg teleurgesteld in zichzelf. De Australiër had op veel meer gehoopt, en hij legde zijn gevoelens uit aan Sky Sports: "Ik vind dit beschamend. We hebben al dit werk gedaan met die track limits, er is bijvoorbeeld allemaal grind neergelegd. Ik ging niet eens van de baan, ik bleef op het asfalt. Het was waarschijnlijk mijn beste bocht zes, en dat wordt de tijd verwijderd. Ik weet niet waarom ze tonnen hebben uitgegeven om die laatste twee bochten aan te passen, als je nog steeds in de andere bochten van de baan kan gaan. Maar goed, iedereen bleef op de baan, en ik niet. Zo gaat dat."