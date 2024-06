Dag 2 in Oostenrijk: "Hoe meer gezeik, hoe harder Max rijdt"

Gisteren stond de tweede dag van het Oostenrijkse raceweekend op het programma. Op de Red Bull Ring is Spielberg werden de sprintrace en de kwalificatie verreden. Er gebeurde zeer veel, maar Max Verstappen hield zijn hoofd koel. Terwijl alles om hem heen in de brand stond, bleef hij kalm.

Ook op zaterdag ging het weer veelvuldig over de woede van Jos Verstappen. De vader van Max had zich op vrijdagochtend teruggetrokken uit de zogenaamde Legends Parade, en volgens hem kwam dat door Christian Horner. Volgens Verstappen senior had de Red Bull-teambaas er alles aan gedaan om hem uit de parade te houden. Op zaterdagochtend deed hij er nog een schepje bovenop door te stellen dat hij had gehoord dat hij wel moest opletten met remmen als hij aan de parade zou deelnemen.

Klasse apart

Het was niets meer dan een ouderwets potje verbaal worstelen in de media. Max Verstappen bekeek de ruzie tussen zijn vader en zijn baas vanaf de zijlijn. Hij reageerde er kort op na de sprintrace, maar verder leek het hem helemaal niets uit te maken. Nadat hij week in week uit zijn team had afgekraakt, ging alles nu als vanouds. De problemen waren verdwenen, en Verstappen was een klasse apart.

Niet normaal

In de sprintrace werd hij heel eventjes gepasseerd door Lando Norris, maar Verstappen haalde de Brit als snel weer op machtige wijze in. Bijna fluitend schreef hij de sprintrace op zijn naam, om daarna nog een keertje te toveren in de kwalificatie. Normaal gesproken zijn de verschillen in de kwalificatie op de Red Bull Ring heel klein, maar in de wereld van Verstappen is niets normaal.

Verstappen pakte de pole position met een voorsprong van 0,404 seconden op nummer twee Norris. Dat is een bizarre prestatie, als je je bedenkt dat de baan slechts 4,3 kilometer lang is. Eigenlijk was het een heel spannende kwalificatie, want in Q1 was het verschil tussen de nummer 1 en nummer 20 slechts 0,798 seconden. Er was dus wel spanning, maar Verstappen deed daar dus niet aan mee.

Gezeik

Wekenlang waren de verschillen heel klein en worstelde Verstappen met zijn auto. Precies op het moment dat zijn vader het vuurtje bij Red Bull weer opstookt, gaat alles weer zoals de Formule 1-wereld gewend is. Verstappen is een racebeest, en hij laat niets heel van zijn concurrentie. Hij lijkt kracht te halen uit alle onrust. Zijn veelbesproken vader Jos omschreef de overmacht van Max he beste bij De Telegraaf: "Hoe meer gezeik, hoe harder Max rijdt. Dat was vroeger ook al zo."