Jos Verstappen duidelijk over Horner: "Max schudde zijn hoofd"

Ook op de zaterdag in Oostenrijk gaat het nog veelvuldig over de ruzie tussen Jos Verstappen en Christian Horner. De vader van Max Verstappen is woest op de teambaas van Red Bull. Vlak voor de sprintrace legde Jos Verstappen uit hoe zijn zoon reageerde op de situatie.

Jos Verstappen liet op vrijdagochtend aan De Telegraaf weten dat hij toch niet deelneemt aan de zogenaamde Legends Parade. Hij zou in Oostenrijk een RB8 besturen, maar dat doet hij toch niet. Volgens hem zou Christian Horner hebben geprobeerd dat tegen te houden. Verstappen senior en Horner kunnen allesbehalve door één deur sinds ze eerder dit jaar al met spreekwoordelijke modder naar elkaar gooiden.

Remmen

Vlak voor de start van de sprintrace besloot Jos Verstappen nog één keer te reageren op de ruzie. Voor de camera van Viaplay deed hij nog een keer zijn verhaal: "Wat ik gehoord heb is dat hij er alles aan heeft gedaan om het tegen te houden. En dat ik maar uit moest kijken als dat ding ook nog zou remmen. Dat vind ik wel heel ernstig om dat zo te stellen." Het lijkt er dan ook op dat de relatie tussen de twee nooit meer goed komt: "Voor iemand die het team leidt, en die rust wil creëren binnen het team, vind ik dit wel heel straf."

Max Verstappen

Max Verstappen zweeg het hele weekend over de opvallende ruzie tussen zijn vader en zijn teambaas. Volgens Jos Verstappen krijgt zijn zoon alle rust die hij nodig heeft: "Hij zat erbij toen dat werd verteld en hij schudde zijn hoofd. Dan weet ik gewoon dat het goed zit. Maar goed, het is een beetje zielig. Aan de andere kant, dit moeten we vergeten en door en het beste voor Max. Ik hoop dat ze een auto bouwen die wint, en dan zit Max goed. Ik doe alles zodat hij goed zit. Zo snel dat niet meer het geval is, dan gaat er wat gebeuren."