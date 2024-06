Piastri wilde winnen: "Dacht ze allebei te kunnen pakken"

Oscar Piastri reed vandaag een goede sprintrace op de Red Bull Ring. Hij hield het hoofd koel, versloeg zijn teamgenoot Lando Norris en hij kwam dicht bij sprintwinnaar Max Verstappen. Het was zijn bedoeling om Norris en Verstappen in één keer te pakken.

Piastri zag voor zijn neus Norris en Verstappen met elkaar vechten. Norris passeerde de Nederlander, maar hij hield er geen rekening mee dat Verstappen weer zou terugslaan. Dat gebeurde dus wel, en dat zorgde ervoor dat Piastri ook de aanval kon openen. Hij passeerde zijn McLaren-teamgenoot Norris, en daarna keek hij ook nog eventjes bij Verstappen. Die was echter al vertrokken.

Piastri was na afloop wel blij met zijn resultaat. De jonge Australiër gaf Verstappen en Norris een boks, en meldde zich daarna bij interviewer van dienst Alex Wurz: "Ik ben één plekje hoger gefinisht dan ik ben gestart, en ik had gewoon niet de pace in de tweede helft van de sprint. Ik dacht dat Max en Lando mij de kans zouden geven om erlangs te gaan, maar dat lukte helaas niet. Er zijn wat dingen voor vanmiddag en morgen waar we naar moeten kijken, maar we nemen deze punten meer naar huis en dit is een goede score vergeleken met de teams die om ons heen staan."