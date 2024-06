Perez kwaad op Ocon: "Blijkbaar moest hij langzaam rijden"

Sergio Perez kende gisteren een rampzalige kwalificatie in Spielberg. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam niet veel verder dan de zevende tijd, met een flinke achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez was kwaad en wees naar Esteban Ocon.

Perez had vrijwel de hele Sprint Kwalificatie een grote achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen. Ook in het allesbeslissende derde gedeelte van de Sprint Kwalificatie was zijn achterstand groot. Verstappen greep ogenschijnlijk simpel de sprintpole, terwijl Perez toch weer aan het worstelen was. De Mexicaan kon geen snelle tijd noteren en hij werd zevende met een achterstand van 1,322 seconden op Verstappen.

Volgens Perez lag deze achterstand niet helemaal aan hem. Hij moest haast maken aan het einde van SQ3, en aan F1 TV legt hij uit wat er toen gebeurde: "De vooruitgang was best goed. Mijn eerste rondje in SQ2 was niet echt ideaal, want ik ging wijd in bocht 3 toen ik de grip van de band aan het vinden was. Toch denk ik wel dat we competitief waren. Helaas weet ik niet wat Esteban Ocon aan het doen was in die derde sessie. Hij moest blijkbaar heel erg langzaam rijden en daardoor reed ik binnen een halve seconde van hem tijdens mijn vliegende ronde. Ik had gewoon geen kans."