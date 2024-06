Wolff zwaait witte vlag: "Verstappen was te snel"

Het team van Mercedes reisde met een goed gevoel af naar de Red Bull Ring. De Oostenrijkse renstal wilde de strijd met de andere topteams vol aangaan. Maar na de Sprint Kwalificatie was men iets minder tevreden, Toto Wolff stelt dat Max Verstappen simpelweg te snel was.

Mercedes heeft goede raceweekenden in Canada en Spanje achter de rug. Op beide circuits wist het team goed voor de dag te komen, en konden ze meekomen met de McLarens en Verstappen. In de Sprint Kwalificatie op de Red Bull Ring was dat niet het geval. George Russell en Lewis Hamilton kwamen niet veel verder dan de vierde en de zesde plaats. Dat zorgde niet bepaald voor veel tevredenheid.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop niet echt tevreden. Hij stelde dat de eerste vrije training goed was, maar dat de Sprint Kwalificatie minder goed was. Bij Sky Sports was hij duidelijk: "We dachten dat we mee konden doen voor de pole position, maar Max Verstappen was overduidelijk te snel. De McLarens waren, net als in eerdere weekenden, in staat een snelle ronde te rijden. De sprintrace is moeilijk in te schatten, maar als je naar de slagvolgorde in de kwalificatie kijkt, dan zal het waarschijnlijk ook zo zijn in de race."