Red Bull haalt opgelucht adem: Verstappen had sensorprobleem

Heel eventjes leek het er in de eerste vrije training op dat Max Verstappen een groot probleem had. De Nederlander viel stil met ogenschijnlijk een motorprobleem. Hij werd terug de pitstraat in geduwd door de marshalls en hij keerde snel terug op de baan. Volgens Red Bull ging het om een sensorprobleem.

Verstappen is dicht bij een motorstraf. Hij heeft het maximum aantal toegestane krachtbronnen al bereikt, en dat betekent dat hij bij een nieuwe motorwissel een gridstraf krijgt. Bij Red Bull schrokken ze zich dan ook een hoedje toen Verstappen naast de pitmuur stil viel. Hij had het geluk dat hij hier stil viel, want hij kon de sessie gewoon vervolgen. Hij reed zelfs de snelste tijd van de training.

Het was onduidelijk wat er nu precies aan de hand was. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was het niet zo erg, zo liet hij weten tijdens de persconferentie voor de teambazen: "Het was een sensorprobleem. We hadden geluk dat hij op start/finish tot stilstand kwam, vlak bij een opening in de pitmuur. Zodoende wisten we de auto terug te halen en daarna was het een kwestie van de sensor resetten om vervolgens weer verder te gaan. Het was een gelukje, want het was desastreus geweest als we hierdoor tracktime hadden verloren."