Hamilton vol vertrouwen: "Maar zitten niet op roze wolk"

Het gaat langzaam weer wat beter met het team van Mercedes. Na een teleurstellende start van het seizoen heeft men nu de weg omhoog ingezet. Lewis Hamilton heeft na zijn podiumplaats in Barcelona weer meer zelfvertrouwen, maar hij stelt wel dat het team niet op een roze wolk zit.

Hamilton worstelde wekenlang met zijn vorm en de Mercedes-bolide. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kon soms zijn teamgenoot George Russell niet bijhouden, en hij had het overduidelijk zwaar. De Mercedes was veel langzamer dan de concurrentie, maar in de afgelopen weken is daar verandering ingekomen. In Canada en Spanje konden ze weer meevechten om de podiumplekken.

Hamilton kwam in Spanje als derde over de streep, en dat geeft hem veel zelfvertrouwen. De Britse Mercedes-coureur geeft dat eerlijk toe in gesprek met de internationale media: "Vooral omdat we zo lang niet in staat waren om voor zeges te vechten. Ik denk niet dat het team op een roze wolk zit, maar het geeft wel energie nu we weten dat we eindelijk de juiste weg hebben ingeslagen. De energie op de fabriek is zeker gestegen. Voor mij voelt het ook heerlijk om terug te zijn in een competitieve positie. Daar wil ik nu verder aan bouwen, maar we moeten onszelf niet voorbij lopen."