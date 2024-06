Stroll ziet komst Newey wel zitten: "Zou fucking awesome zijn!"

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Adrian Newey. De Britse topontwerper werd ook weer in verband gebracht met het team van Aston Martin. Een dolenthousiaste Lance Stroll stelt dat hij Newey met open armen zal ontvangen.

Newey verlaat begin 2025 Red Bull Racing, en dat betekent dat één van de beste ontwerpers van de sport op de markt komt. Hij werd eerder al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. In de afgelopen weken ging het echter veelvuldig over Aston Martin. Meerdere media meldden dat hij een geheime rondleiding zou hebben gehad door de gloednieuwe fabriek van de Britse renstal.

Aston Martin-coureur Lance Stroll staat open voor de komst van Red Bull. De Canadese coureur, die eerdere deze week zijn contract verlengde, reageert in Oostenrijk op de Newey-geruchten. Tegenover de internationale media is hij enorm enthousiast: "Dat zou echt fucking awesome zijn! Hij is echt de GOAT is zijn vakgebied en hij heeft meer wereldkampioenschappen gewonnen dan wie dan ook in deze paddock. Hij is iemand die iedereen graag in zijn teamkleuren zo zien rondlopen. Ik denk dan ook dat er niemand is die nee zou zeggen tegen de komst van Adrian, dat is wel zeker."