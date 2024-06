Verstappen ontloopt vroege straf in Oostenrijk

Max Verstappen moest zich gisteren in Oostenrijk in de perszaal melden voor de gebruikelijke persconferentie. Terwijl zijn collega's al klaar zaten, kwam Verstappen net de paddock in. Hij arriveerde te laat, maar de stewards besloten hem hiervoor niet te straffen.

Als een coureur zich moet melden bij een mediamoment of andere activiteit van de FIA, dan moeten ze op tijd zijn. Als ze niet komen opdagen of te laat komen, dan volgt er vaak een straf. Ook Verstappen en Red Bull moesten zich dus verantwoorden voor het te laat komen. De stewards hebben echter besloten geen straf uit te delen aan Verstappen, omdat hij problemen had met zijn vervoer naar het circuit. Red Bull informeerde de FIA op tijd, waardoor de stewards geen aanleiding zien voor een straf.