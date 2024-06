Verstappen wijst problemen aan: "Weet waar het misgaat"

Max Verstappen hoopt dit weekend in Spielberg gewoon weer mee te kunnen vechten om de zege. Zijn werkgever Red Bull Racing heeft het zwaar, en ze zijn hun voorsprong kwijt. Verstappen blijft kritisch en hij stelt dat hij precies weet waar het momenteel misgaat.

Verstappen heeft zeven van de eerste tien races gewonnen, maar de schijn bedriegt. Red Bull heeft namelijk niet meer zo'n grote voorsprong als voorheen. De teams van McLaren, Mercedes en Ferrari hebben het gat gedicht, en ze proberen Verstappen uit te dagen. Hij moet er hard voor werken om te winnen, en hij wil dat er snel iets gaat veranderen. Hij is en blijft enorm kritisch.

Problemen

In Oostenrijk schudt hij de boel ook weer wakker. Verstappen weet waarom Red Bull momenteel problemen heeft, en dat legt hij uit aan de internationale media: "Ik weet wel waar het misgaat. Het is duidelijk wat we op bepaalde aspecten te kort komen. McLaren heeft naar mijn idee een betere balans en ze kunnen beter de bochten aanvallen zonder de banden te oververhitten. Ze doen het eigenlijk overal goed, zowel op stratencircuits als snellere circuits. Op stratencircuits zijn wij natuurlijk wat minder goed. Maar hun auto draait ook beter in de bochten."

Meerdere problemen

De Red Bull-bolide heeft vooral veel moeite met het aanvallen van de kerbs en het rijden over hobbels. Volgens Verstappen is er echter nog meer aan de hand: "In Monaco kwamen we echt tekort. Je vecht nog voor de pole position in Barcelona, maar je zag in bepaalde bochten wel trends gedurende de kwalificatie en de race. Daar komt bij dat Lando beter was qua banden. Hij kon veel meer aanvallen, terwijl voor mijn gevoel veel meer moest managen om de stint goed te laten werken."