Williams versterkt technische afdeling met nieuwe kopstukken

Het is geen geheim dat het team van Williams barst van de ambities. De Britse renstal wil zo snel mogelijk terugkeren in de top van het veld. Daarvoor hebben ze de juiste mensen nodig, en Oostenrijk maakte Williams bekend dat ze meerdere technische kopstukken hebben aangetrokken.

Williams heeft in de afgelopen periode 26 nieuwe namen aangetrokken. Vijf namen springen eruit, en deze mannen moeten gaan helpen bij de wederopbouw. Voormalig technisch directeur van Alpine Mat Harman gaat aan de slag als Design Director bij Williams. Ook Fabrice Moncade gaat aan de slag bij Williams, hij wordt de Chief Engineer en hij heeft veel ervaring opgebouwd bij andere teams. Daarnaast komt Juan Molina over van Haas en hij zal gaan fungeren als Chief Aerodynamist. Ook Steve Winstanley en Richard Frith gaan Williams versterken.

