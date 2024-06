Marko lijkt VCARB-zitje Lawson te bevestigen

Het is nog altijd onduidelijk wat Red Bull van plan is met Liam Lawson. De getalenteerde Nieuw-Zeelander wil in 2025 graag op de grid staan, en anders bestaat de kans dat hij buiten de deur gaat kijken. Helmut Marko hint nadrukkelijk op een VCARB-zitje voor Lawson.

Lawson maakte vorig jaar redelijk onverwachts zijn debuut in de Formule 1. In Zandvoort moest hij invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, en hij mocht een aantal races rijden. Lawson maakte een goede indruk, maar toch kreeg hij voor dit jaar geen stoeltje. Yuki Tsunoda kreeg eerder deze maand contractverlenging bij Visa Cash App RB, wat dus betekent dat de strijd voor het tweede zitje gaat tussen Ricciardo en Lawson.

Red Bull-adviseur Helmut Marko hint nu nadrukkelijk op een contract voor de hoog aangeschreven Lawson. De Oostenrijkse adviseur spreekt zich uit over deze kwestie bij zijn landgenoten van de Kleine Zeitung: "De aandeelhouders hebben aangegeven dat het een juniorenteam is, en daar moeten we op reageren. Het plan was om Daniel in aanmerking te laten komen voor een zitje bij Red Bull. Dat stoeltje is nu voor Sergio Perez, dus dat plannetje bestaat niet meer. We moeten een jonge rijder op dit plekje zetten, dat moet dat Liam Lawson worden."